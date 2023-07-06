6 июля, 14:04

Кабмин улучшит механизм инвестиционного налогового вычета для бизнеса

Включенные в соответствующий реестр компании теперь смогут вернуть до четверти капитальных затрат в течение пяти лет

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Правительство России усовершенствует механизм инвестиционного налогового вычета, теперь компании, включенные в соответствующий реестр, смогут вернуть до четверти капитальных затрат в течение пяти лет. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"По поручению главы государства разработан законопроект, который совершенствует механизм инвестиционного налогового вычета. Он устанавливает единый критерий при применении этой льготы на региональном уровне и привязку к реализации проектов, в том числе направленных на достижение страной технологического суверенитета", - сказал он.

Как пояснил глава кабмина, "теперь воспользоваться таким вычетом смогут компании, которые включены в соответствующий реестр". "Государство будет возвращать им до четверти капитальных затрат на протяжении пяти лет", - сообщил Мишустин. 

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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