Украина подала заявку на присоединение к Транстихоокеанскому партнерству

Документ должны рассмотреть на министерской встрече стран - участниц объединения

ТОКИО, 7 июля. /ТАСС/. Украина подала заявку на присоединение к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о транстихоокеанском партнерстве (ВПСТТП). Об этом в пятницу журналистам сообщил министр по восстановлению экономики Японии Сигэюки Гото.

"Украина подала заявку на присоединение к ТТП", - отметил он.

Ожидается, что заявку рассмотрят в ходе министерской встречи стран - участниц ВПСТТН, которая 16 июля пройдет в Новой Зеландии. На этой же встрече будут рассматриваться заявки от Китая и Тайваня.

Первоначальное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве после семи лет переговоров заключили 6 февраля 2016 года в Новой Зеландии. Подписи под документом поставили представители 12 государств - Австралии, Брунея, Вьетнама, Канады, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Перу, Сингапура, США, Чили и Японии. Однако бывший президент Дональд Трамп сразу после вступления в должность объявил о выходе США из ТТП. В итоге оставшиеся 11 государств подписали новый документ о создании зоны свободной торговли - Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве.