7 июля, 03:55

"Росагролизинг" назвал ЛНР лидером среди новых регионов по поставленной сельхозтехнике

Всего в Луганскую и Донецкую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области отправили 152 сельскохозяйственные машины

КАЗАНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Луганская Народная Республика (ЛНР) лидирует среди новых регионов РФ по количеству поставленной в нее сельскохозяйственной техники, сообщил ТАСС генеральный директор "Росагролизинга" Павел Косов на полях выставки "Всероссийский день поля - 2023".

"Из того объема выделенных средств, напомню, что по постановлению правительства у нас выделено 2 млрд рублей на все четыре региона, наибольшая выборка идет именно по ЛНР. Всего в новые регионы мы уже поставили 152 единицы сельхозмашин. При этом в ЛНР мы поставили 102 единицы из этого числа", - сказал Косов.

Еще 42 единицы, по его словам, были поставлены в ДНР, оставшиеся - в Херсонскую область и Запорожье.

"Общий объем потребности по всем регионам сейчас превышает 5 млрд рублей. И я думаю, что логично этот спрос удовлетворить, потому что потребность в технике сейчас великая. Поэтому мы будем предлагать увеличить объем финансирования", - добавил Косов.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко обратила внимание на необходимость обеспечения сельхозтехникой новых регионов РФ. По ее словам, в Луганскую и Донецкую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области планируется поставлять не менее 260 единиц техники и оборудования ежегодно. 

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