Zoomlion намерена расширить дилерскую сеть еще на семь регионов России

Коммерческий директор Zoomlion Heavy Industry Rus Ринат Амиров отметил, что компания видит потенциал развития дилерской сети в северной части РФ

КАЗАНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Китайская машиностроительная компания Zoomlion планирует расширить дилерскую сеть в РФ еще минимум на семь регионов до конца года. Сейчас сеть включает 68 регионов, сообщил ТАСС коммерческий директор Zoomlion Heavy Industry Rus Ринат Амиров в рамках выставки "Всероссийский день поля - 2023".

"В середине прошлого года, ровно год назад, у нас 30 регионов было представлено, сейчас уже 68. То есть мы активно расширяем свою линейку, расширяем дилерскую сеть. Сейчас это 31 компания. <…> До конца года, по нашим расчетам, еще добавится семь-восемь регионов новых", - сказал Амиров.

По его словам, компания видит потенциал развития дилерской сети в северных регионах. "Где-то это больше не сельская, допустим, а лесная промышленность, дорожная хозяйство. Мы для себя анализ этих рынков делаем и видим перспективы", - сказал он.

Одним из важных моментов для компании в этом году, отметил Амиров, стало добавление в сеть Крыма и Дальнего Востока. "Фактически с Востока на Запад вся наша техника представлена", - сказал Амиров.

Компанию Zoomlion основали в 1992 году. Главные направления деятельности - разработка и производство тяжелых высокотехнологичных машин в сфере строительной и сельскохозяйственной техники. Компания является международным холдингом.