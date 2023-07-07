Количество авиарейсов между Бишкеком и Казанью увеличится до пяти в неделю

С 15 июля регулярные рейсы начнет осуществлять российская авиакомпания "Уральские авиалинии"

БИШКЕК, 7 июля. /ТАСС/. Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" с 15 июля начнет осуществлять регулярные рейсы из Казани в Бишкек и обратно, после чего количество рейсов между двумя городами увеличится до пяти в неделю. Об этом сообщило ОАО "Международный аэропорт Манас" (МАМ), в состав которого входят все крупные киргизские воздушные гавани.

"Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" с 15 июля 2023 года планирует запустить свой первый регулярный рейс по маршруту Казань - Бишкек - Казань, увеличив тем самым количество регулярных рейсов из Бишкека в Казань", - говорится в сообщении.

По информации МАМ, полеты в этом направлении будут выполняться "Уральскими авиалиниями" один раз в неделю по субботам.

"Другие авиакомпании осуществляют перелеты по указанному направлению четыре раза в неделю - по понедельникам, вторникам, средам и субботам", - напомнили в компании.

В настоящее время из трех международных аэропортов Киргизии, которые расположены в столице, втором по величине городе республики - областном центре Ош, а также вблизи села Тамчи в курортной Иссык-Кульской области, можно напрямую вылететь почти в два десятка российских городов.