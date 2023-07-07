РФ и Вьетнам возобновят сотрудничество по подготовке кадров и патентному производству

Оно было приостановлено в связи с пандемией COVID-19

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Россия и Вьетнам договорились возобновить сотрудничество по ускоренному патентному делопроизводству и подготовке кадров, которое было приостановлено в связи с пандемией COVID-19. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роспатента.

В ведомстве отметили, что договоренности достигнуты в рамках открывшейся 6 июля в Женеве 64-й Ассамблеи государств-членов Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), в которой принял участие руководитель Роспатента Юрий Зубов.

"В ходе встречи с руководителем ведомства по интеллектуальной собственности Вьетнама Динь Ху Фи стороны поделились информацией об основных изменениях в национальных системах интеллектуальной собственности, а также договорились о возобновлении сотрудничества, приостановленного в связи с пандемией COVID-19, в том числе по таким направлениям, как ускоренное патентное делопроизводство и подготовка кадров", - сказали в пресс-службе.

Зубов также провел встречу с главой патентного ведомства Индии Уннатом Пандитом, в ходе которой был подписан рабочий план, подготовленный для реализации двустороннего меморандума о сотрудничестве 2021 года.

"Принятие плана поможет активизировать двустороннюю работу. Помимо этого, обсудили актуальные вопросы взаимодействия в рамках ВОИС, включая проблемы политизации повестки организации, взаимную поддержку в вопросах, связанных с открытием и функционированием внешних бюро ВОИС", - добавили в российском патентном ведомстве.

Также на полях ассамблеи глава Роспатента встретился с заместителем генерального директора ВОИС Лисой Джоргенсон, курирующей систему Договора о патентной кооперации. Они обсудили актуальные вопросы, связанные с участием в ней РФ, включая уплату пошлин, а также участие российских специалистов в программах стажировки.

64-я серия заседаний ассамблей будет проводиться в период с 6 по 14 июля 2023 года.