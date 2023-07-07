Глава компании "Россети": строительство сетей для БАМа и Транссиба идет строго по графику

Согласно планам, в 2023 году компания поставит под напряжение первый объект сверхвысокого напряжения в Бурятии - подстанцию 500 кВ "Нижнеангарская"

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Группа "Россети" до конца 2023 года завершит четыре ключевых мероприятия в рамках строительства сетевой инфраструктуры для Восточного полигона, поставив под напряжение более 1,2 тыс. км магистральных линий электропередачи и 1 тыс. МВА новой трансформаторной мощности. Об этом говорится в сообщении холдинга.

Генеральный директор компании "Россети" Андрей Рюмин провел в Чите штаб по реализации мероприятий развития электросетевой инфраструктуры Восточного полигона железных дорог - Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. В мероприятии приняли участие ответственные за проект руководители исполнительного аппарата компании, филиалов и дочерних обществ, а также подрядных организаций, уточняется в сообщении.

"Строительство инфраструктуры для расширения Восточного полигона - приоритетная задача в сетевом комплексе. Новые объекты нужны не только железной дороге. Они позволят укрепить энергетические связи регионов, реализовать богатейший промышленный потенциал Восточной Сибири и Дальнего Востока. Это колоссальный проект: на стройках группы "Россети" сейчас занято около 3,5 тыс. человек и более 1 тыс. единиц спецтехники. Все работы планируется завершить в установленные сроки", - отметил Андрей Рюмин, слова которого приводятся в сообщении.

Согласно планам, в 2023 году компания поставит под напряжение первый объект сверхвысокого напряжения в Бурятии - подстанцию 500 кВ "Нижнеангарская" (мощность - 1 002 МВА). Благодаря созданию транзита 500 кВ "Нижнеангарская - Усть-Кут" протяженностью около 485 км центр питания будет включен в Пеледуйское энергокольцо, которое является крупнейшей электросетевой системой Восточной Сибири.

Строительство этих объектов - финальная часть первого этапа макропроекта развития схемы электроснабжения Восточного полигона, подчеркнули в холдинге. Ранее "Россети" реализовали 13 мероприятий, введя в эксплуатацию в сумме более 2,2 тыс. км ЛЭП и 2 тыс. МВА мощности. Общая стоимость первого этапа - 161 млрд рублей.

Второй этап включает в себя семь основных мероприятий, из которых три "Россети" завершат до конца 2023 года. В Иркутской области построят новый транзит протяженностью 294 км, который обеспечит передачу дополнительной мощности Усть-Илимской ГЭС в Пеледуйское энергокольцо. В Хабаровском крае завершат строительство ЛЭП 220 кВ "Комсомольская - Старт" (21 км) для электроснабжения строящихся железнодорожных объектов.

Кроме того, "Россети" поставят под напряжение в Забайкалье ЛЭП общей протяженностью около 440 км, которые соединят железнодорожную тяговую подстанцию "Зилово" с ключевыми центрами питания региона - 220 кВ "Холбон" и "Могоча".

Далее планируется ввод еще четырех крупных объектов - в общей сложности более 1,4 тыс. км линий электропередачи и 1,3 тыс. МВА новой трансформаторной мощности. Отмечается, что стоимость второго этапа макропроекта составляет 267 млрд рублей.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.