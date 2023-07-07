7 июля, 11:44

Торгпред России в Индонезии заявил об интересе компаний Юго-Восточной Азии к бизнесу РФ

Значительный интерес у индонезийской стороны вызвали IT-решения московских компаний Т8, АО "От-Ойл", TrafficData, сообщил Александр Свинин

ТОКИО, 7 июля. /ТАСС/. Компании из Юго-Восточной Азии проявляют заинтересованность в сотрудничестве с российским бизнесом. Об этом в пятницу сообщил корреспонденту ТАСС торговый представитель РФ в Индонезии Александр Свинин по итогам состоявшихся 4-6 июля в Джакарте мероприятий бизнес-миссии московских компаний.

"Бизнес-миссия Московского экспортного центра - уже третий визит только компаний из Москвы в Индонезию в этом году, что еще раз показывает высокий интерес компаний Юго-Восточной Азии к сотрудничеству с российским бизнесом, - отметил Свинин. - За три дня бизнес-миссии состоялось более 90 B2B встреч с 70 потенциальными партнерами. Значительный интерес у индонезийской стороны вызвали IT-решения московских компаний Т8, АО "От-Ойл", TrafficData. Достигнуты предварительные договоренности о пробных поставках в Индонезию питательной добавки для растений "Цион" для проведения первичных испытаний".

5 июля новостной портал Indigonews сообщал, что в состав бизнес-миссии вошли 18 московских компаний. По его данным, индонезийская сторона выразила заинтересованность в сотрудничестве с российскими партнерами в нескольких областях, включая разработку информационных технологий, производство продуктов питания и лекарств и создание телекоммуникационного оборудования.

17 мая посол РФ Людмила Воробьева заявила на пресс-конференции в Джакарте, что Евразийский экономический союз и власти Индонезии, по мнению экспертов, могут заключить соглашение о свободной торговле в течение двух лет. 

Теги:
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