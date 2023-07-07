Президент Армении и глава Wildberries обсудили вопросы сотрудничества

Стороны коснулись развития электронной коммерции, а также взаимодействия с национальным почтовым оператором Армении "Айпост"

ЕРЕВАН, 7 июля. /ТАСС/. Президент Армении Ваагн Хачатурян и глава компании Wildberries, председатель Российско-армянского делового совета Татьяна Бакальчук обсудили в Ереване новые совместные проекты. Об этом сообщила пресс-служба президентского аппарата.

"На встрече обсуждались перспективы и возможности развития электронной коммерции, а также направления сотрудничества с национальным почтовым оператором Армении "Айпост". Татьяна Бакальчук представила президенту Ваагну Хачатуряну стремительные темпы расширения сети электронной коммерции Wildberries в Армении и подчеркнула, что в ближайшее время планируются новые совместные проекты с предпринимателями Армении", - говорится в сообщении.

Хачатурян подчеркнул эффективное взаимодействие компании и армянских предпринимателей и подчеркнул, что правительство Армении приняло принципы создания привлекательной деловой и инвестиционной среды и оказывает поддержку предпринимателям и производственным организациям.

Как сообщила пресс-служба армянского правительства, Бакальчук также встретилась с вице-премьером Мгером Григоряном, стороны обсудили план компании по созданию нового логистического центра в Армении, что создаст широкие возможности для расширения рынков сбыта местной продукции.