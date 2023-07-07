Alibaba и Huawei представили новые продукты на основе ИИ

Генератор изображений от Alibaba будет конкурировать с DALL-E от OpenAI и Midjourney от Midjourney Inc

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Alibaba Group Holdings и Huawei Technologies Co. в пятницу продемонстрировали несколько новых продуктов на основе ИИ, призванных укрепить их позиции в этой отрасли. Об этом сообщило агентство Reuters.

Alibaba Cloud, дочерняя компания Alibaba, на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае представила генератор изображений под названием Tongyi Wanxiang, а также ModelScopeGPT - инструмент для ИИ-разработчиков. Генератор изображений от Alibaba будет конкурировать с DALL-E от OpenAI и Midjourney от Midjourney Inc, американскими конкурентами, продукты которых пользуются большой популярностью по всему миру.

Huawei в ходе своей трехдневной ежегодной конференции разработчиков в городе Дунгуань провинции Гуандун продемонстрировала третью версию своей модели искусственного интеллекта Pangu. Компания заявила, что ее ИИ использует подход, отличный от других подобных программ. По словам ее представителей, вместо того чтобы сосредоточиться исключительно на создании контента, Pangu 3.0 будет в основном использоваться в промышленных целях. Шэньчжэньская компания заявила, что ее ИИ поможет обеспечить более эффективную проверку безопасности вагонов грузовых поездов, а также поможет государственным органам и метеорологическим службам.

Это не первая попытка китайских компании выйти на глобальный рынок ИИ. В марте китайская интернет-компания Baidu представила чат-бот с искусственным интеллектом под названием ERNIE Bot. В ходе презентации глава Baidu Роберт Ли показал, как Ernie Bot выполняет математические вычисления, генерирует видео и изображения, а также распознает китайский язык.