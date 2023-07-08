В США заявили о необходимости тесного диалога с КНР на фоне сложной глобальной обстановки

По словам американского министра финансов Джанет Йеллен, плотное общение между странами помогло бы более полно оценить глобальные экономические перспективы и принять более эффективные решения для укрепления экономик двух государств

ПЕКИН, 8 июля. /ТАСС/. Вашингтон и Пекин должны активно обмениваться мнениями в условиях непростой международной ситуации. Об этом в субботу заявила журналистам министр финансов США Джанет Йеллен в преддверии переговоров с вице-премьером КНР Хэ Лифэном в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине.

"В условиях сложных глобальных экономических перспектив двум крупнейшим экономикам крайне необходимо тесно общаться и обмениваться мнениями о том, как мы реагируем на различные вызовы", - сказала Йеллен перед началом встречи с Хэ Лифэном, курирующим экономические вопросы в правительстве Китая.

По ее словам, плотный диалог между США и КНР помог бы более полно оценить глобальные экономические перспективы и принять более эффективные решения для укрепления экономик двух стран.

"Когда у нас есть опасения по поводу конкретных экономических методов, мы должны сообщать о них напрямую, и мы это будем делать", - сказала Йеллен.

Она прибыла в Пекин 6 июля, визит продлится до 9 июля. В пятницу она провела встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.