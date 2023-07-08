Минпромторг будет на постоянной основе выдавать генлицензии на экспорт платины и золота

Это следует из постановления правительства

МОСКВА, 8 июля./ТАСС/. Минпромторг РФ будет на постоянной основе выдавать генеральные лицензии на экспорт платины, металлов платиновой группы, аффинированных золота и серебра в виде слитков, гранул и порошка. Это следует из постановления правительства.

"Министерству промышленности и торговли РФ осуществлять в установленном порядке выдачу генеральных лицензий на экспорт аффинированных золота, серебра, платины и металлов платиновой группы (палладия, родия, иридия, рутения, осмия) в виде слитков, гранул и порошков <...> на основании согласованного Министерством финансов РФ заявления о выдаче генеральной лицензии на экспорт аффинированных драгоценных металлов", - говорится в тексте постановления.

Ранее Минпромторг выдавал только разовые разрешения, позже получил временное право на выдачу генлицензий, оно действовало до марта 2023 года.