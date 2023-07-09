Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" приступил к разработке аппарата ИВЛ с функцией ИИ

Прибор будет собирать детальную клиническую картину состояния пациента и подбирать оптимальный алгоритм его поддержки в изменяющихся условиях вентиляции легких

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" приступил к разработке проекта по внедрению в аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) искусственного интеллекта (ИИ), который будет собирать детальную клиническую картину состояния пациента и подбирать оптимальный алгоритм его поддержки на аппарате. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

"Город оказывает всестороннюю поддержку столичным промышленникам, в том числе, производителям медтехники. Компания "Хирана+" в 2020 году получила статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва", который дает ряд льгот. В начале этого года Москва предоставила предприятию заем 200 млн рублей на развитие экспортной деятельности. Сегодня компания предлагает современные инновационные решения для медицинской отрасли. Например, совместно с Национальным исследовательским ядерным университетом МИФИ по заказу ГК "Росатом" резидент столичной ОЭЗ работает над проектом по внедрению искусственного интеллекта в аппараты ИВЛ", - привели в тексте слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

В пресс-службе рассказали, что интеллектуальный комплекс будет непрерывно автоматически подбирать оптимальные режимы в изменяющихся условиях вентиляции легких с учетом состояния пациента.

"Ежегодно на предприятии выпускается свыше 400 единиц медицинского оборудования. Локализация продукции компании достигает 70-100%. Недавно компания приступила к разработке первого в России рабочего прототипа аппарата ИВЛ на турбине - оборудования экспертного уровня взаимодействия с пациентами, включая новорожденных весом от 500 г", - процитировали в тексте руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислава Овчинского.

Аппараты ИВЛ используются в повседневной медицине, но большинство из них не обладает возможностью автоматически подбирать параметры вентиляции в зависимости от тяжести состояния пациента.