Глава Минфина Франции надеется, что Илон Маск примет решение об инвестициях в республику

Как заявил Брюно Ле Мэр, "рассматриваются несколько вариантов"

ПАРИЖ, 9 июля. /ТАСС/. Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр выразил надежду на то, что владелец американских компаний Twitter и Tesla Илон Маск по итогам прошедших встреч с французскими властями примет решение об инвестициях в республику.

"Я надеюсь, что Илон Маск инвестирует во Францию", - сказал Ле Мэр в воскресенье в интервью телеканалу LCI. Отвечая на вопрос о том, могут ли эти инвестиции быть связаны, в частности, с производством электромобилей, министр отметил, что "рассматриваются несколько вариантов".

Ле Мэр напомнил, что "несколько раз Маск общался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном". "Я также обменивался с Маском мнениями, и он знает, что ему всегда рады во Франции", - сказал министр.

По словам Ле Мэра, "задача правительства состоит в том, чтобы сделать Францию наиболее привлекательной для инвесторов". "Мы уже радикально трансформировали за прошедшие семь лет экономический имидж страны в мире. Теперь настало время для привлечения иностранных инвесторов", - подчеркнул глава Минфина.

16 июня Макрон провел в Елисейском дворце встречу с Маском, прибывшим тогда в Париж для участия в технологическом форуме VivaTech. По итогам переговоров глава государства разместил в Twitter совместную с бизнесменом фотографию, сопроводив ее подписью: "Давайте работать вместе". Как передавала радиостанция Europe 1, Макрон намерен убедить Маска открыть завод Tesla во Франции.

Президент также встречался с предпринимателем 15 мая. Они обсудили тогда вопрос цифрового регулирования и перспективы развития рынка электромобилей. Маск в июне вновь возглавил рейтинг богатейших людей планеты по версии агентства Bloomberg. Его состояние оценивается в $192,3 млрд.