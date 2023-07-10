В Приморье объем работ заводов судостроения и ремонта вырос в 2,3 раза

На региональном уровне предприятиям оказывают поддержку в виде субсидирования части затрат на выпуск пилотной партии, освобождения от налога на имущество и других мер

ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. /ТАСС/. Объем работ, выполненных предприятиями судостроения и судоремонта Приморского края, за 4 года вырос в 2,3 раза - до 96,8 млрд рублей. На региональном уровне заводам оказывается поддержка в виде субсидирования части затрат на выпуск пилотной партии, освобождения от налога на имущество и других мер, сообщили ТАСС в Министерстве промышленности и торговли края.

Там отметили, что судостроительную и судоремонтную отрасли региона формируют в основном 13 крупных и средних предприятий. Их технические возможности позволяют строить корабли и суда длиной до 120 м и водоизмещением до 6 тыс. тонн. Предприятия специализируются на строительстве серийных катеров для Военно-морского флота РФ, сторожевых кораблей для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России (АО "Восточная верфь), а также имеют опыт строительства малых и средних рыболовецких судов, самоходных барж-плашкоутов, морских и речных буксиров.

"За последние четыре года предприятия судостроения и судоремонта показывают положительную динамику по ключевым показателям. Так, с 2019 года количество занятых в отрасли увеличилось на 14,6% (с 20,75 до 23,79 тыс. человек), средняя заработная плата увеличилась на 20,7% (с 67,2 до 81,1 тыс. рублей), объем выполненных работ вырос в 2,3 раза (с 41,8 до 96,8 млрд рублей), объем налоговых отчислений в бюджет Приморского края вырос на 26,3% (с 2,09 до 2,64 млрд рублей). В период с 2019 по 2022 годы предприятиями построено 34 судна различного класса и назначения. В плане на 2023-2024 годы - обеспечить строительство 33 единиц", - сообщили в министерстве.

В частности, сейчас в рамках исполнения поручения правительства Российской Федерации Находкинский судоремонтный завод и "Восточная верфь" ведут строительство 15 судов-краболовов под инвестиционные квоты, 3 из которых сданы заказчику. Кроме того, Находкинский судоремонтный завод запатентовал решение по созданию новой конструкции носовой оконечности судна "Нос дельфина", применение которой улучшает мореходные качества судна.

О поддержке отрасли

Для поддержки предприятий судостроения и судоремонта в крае принимается ряд мер, одна из которых - создание и работа регионального Фонда развития промышленности. На 2023 год капитализация фонда составляет 100 млн рублей с возможностью привлечения средств федерального фонда по совместным программам в сумме 900 млн рублей.

Кроме этого, на 2023 год возобновлена программа субсидирования части затрат предприятий по выпуску пилотной партии промышленной продукции. На эту меру поддержки в бюджете предусмотрено 100 млн рублей.

"Начиная с 2023 года и по 2025 год предприятия судостроения и судоремонта освобождены от налога на имущество, что позволит им высвободить около 1 млрд рублей на модернизацию мощностей и реализацию новых инвестиционных проектов за весь период действия льготы. Также предприятиям судостроения и судоремонта с 2023 года установлена возможность в случае приобретения отечественного производственного оборудования получения инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций в размере до 90% от стоимости приобретенного оборудования", - сообщил ТАСС заместитель министра промышленности и торговли края Алексей Пикалов.