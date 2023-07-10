Ростех перевел центры организации воздушного движения на российские разработки

Гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов отметил, что по своим характеристикам российское оборудование и ПО превосходит западные образцы и исключает дальнейшую зависимость от зарубежных поставщиков

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Ростех перевел центры Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) с иностранных средств автоматизации на отечественные. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

"Последний центр в Ростове-на-Дону, использовавший в своей работе зарубежные решения, перешел на российские, разработанные компанией "Азимут". С их помощью теперь организуются полеты над всей территорией страны", - говорится в сообщении.

ЕС ОрВД, в состав которой входят 14 региональных центров в Москве, Санкт-Петербурге Екатеринбурге, Тюмени, Симферополе и в других городах, создана для безопасного использования воздушного пространства.

". Модульный принцип сводит к минимуму возможность распространения ошибок, при этом вероятность полного отказа систем сведена к нулю. Благодаря этому увеличена пропускная способность воздушного пространства, повышена безопасность полетов", - заявил гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Как пояснили в госкорпорации, центр в Ростове-на-Дону является структурным подразделением филиала "Аэронавигация Юга" госкорпорации по организации воздушного движения в РФ. Он занимается планированием и координированием использования воздушного пространства, а также обеспечивает разрешительный и уведомительный порядок полетов.