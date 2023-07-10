Российский рынок акций демонстрирует рост ведущих индексов

Курс доллара растет до 91,66 рубля, евро находится на отметке 100,31 рубля

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует рост ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:20 мск, индекс Мосбиржи ускорил рост до 0,47% и находится на уровне 2 845,75 пункта, индекс РТС растет на 0,33% и торгуется на отметке 979,31 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 2 838,85 пункта (+0,22%), а долларовый индекс РТС снижался на 0,16 до 974,55 пункта.

Курс доллара на торгах Мосбиржи растет на 0,45% до 91,66 рубля, евро находится на отметке 100,31 рубля (-0,04%). Курс юаня вернулся к значению закрытия и находится на уровне 12,648 рубля.