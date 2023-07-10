Эксперт отметил вероятность роста цены нефти выше $80 за баррель

По словам управляющего компании "Арикапитал" Сергея Суверова, принятые Саудовской Аравией и Россией меры по дополнительному добровольному сокращению добычи нефти в июле и августе в совокупности с обязательствами ОПЕК+ грозят мировому рынку углеводородов дефицитом

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Рост нефтяных котировок выше $80 за баррель весьма вероятен, несмотря на звучащие заявления о рецессии в США и Европе, считает инвестиционный стратег, управляющий компании "Арикапитал" Сергей Суверов.

"С точки зрения баланса спроса и предложения пока ситуация на мировом рынке не предполагает сильного падения цен на нефть несмотря на то, что ведущие СМИ мусолят темы глобальной рецессии. Наоборот, более вероятен рост нефтяных котировок к уровням выше $80 за баррель", - цитирует Суверова "ИнфоТЭК".

По мнению эксперта, принятые Саудовской Аравией и Россией меры по дополнительному добровольному сокращению добычи нефти в июле и августе в совокупности с обязательствами ОПЕК+ грозят мировому рынку углеводородов дефицитом. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), в третьем квартале он может составить 1,9 млн баррелей в сутки.

"Сам факт дефицита - важный триггер для потенциального роста нефтяных котировок до уровня выше $80 за баррель, к чему настойчиво стремится ОПЕК+. Но, естественно, многое будет зависеть от спроса на фоне возможной рецессии западных экономик. Ее причинами являются экономические циклы, денежно-кредитное ужесточение, проблемы в банковской сфере ведущих стран Запада, геополитика и процессы деглобализации", - отметил Суверов.

Однако, по его мнению, пока рано однозначно говорить о том, что экономика США непременно скатится в рецессию, так как "рынок труда пока остается очень сильным, уровень безработицы находится на многолетних минимумах". Повышение ставок в Европе, по его словам, уже стало одной из важнейших причин технической рецессии в еврозоне в первом квартале 2023 года. "Правда, пока она оказалась довольно мягкой - два квартала ВВП региона снижался на 0,1%. В ближайшие месяцы на экономику Европы также может оказать негативное влияние рост военных расходов на фоне конфликта на Украине", - подчеркнул эксперт.

Оптимистичный прогноз

Эксперт напомнил, что МЭА в июне повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в этом году на 200 тыс. баррелей в сутки. Эксперты агентства ожидают, что глобальный спрос на нефть в 2023 году составит рекордные 102,3 млн баррелей в сутки. Это связано с увеличением потребления в Китае, несмотря на слабое макровосстановление, а также с ростом спроса в Индии.

"Отметим, что и мировые фондовые рынки выглядят довольно оптимистично. После провального 2022 года на глобальных биржах в этом году фиксируется растущая динамика, а индекс Мосбиржи прибавил порядка 30% с начала текущего года", - добавил он.

Суверов отметил, что на фоне глубокой девальвации рубля, обеспечивающей рост доходов компаний отрасли, и ожидающейся стабильности нефтяных цен, "акции российских нефтяных компаний смотрятся довольно привлекательно". "Тем более что они не отказались от выплаты дивидендов в отличие от "Газпрома" и ряда других эмитентов на российском фондовом рынке. Мы, в частности, ожидаем, что дивиденды "Роснефти" за 2023 год превысят уровень 2022 года. Отметим, что корпоративные результаты ведущих российских нефтяных компаний за первый квартал 2023 года были сильными, обеспечив хороший задел на весь год", - подчеркнул Суверов.