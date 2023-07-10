Эксперт отметил, что дисконт Urals в июле снизился до минимума с зимы 2022 года

Он продолжит сокращаться, считает руководитель отдела аналитики ресурсных секторов инвесткомпании "Ренессанс капитал" Борис Синицын

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Дисконт нефти Urals к Brent с января снизился почти вдвое и в первую неделю июля достиг минимума с февраля 2022 года на фоне объявлений о сокращении добычи ОПЕК+ и хорошего спроса на российское топливо, продолжит уменьшаться в августе, считает "Ренессанс капитал". Низкий дисконт и слабеющий рубль могут привести к росту показателя EBITDA нефтедобывающих компаний в третьем квартале на 10-15% выше прогнозов.

"Несмотря на сохраняющуюся геополитическую напряженность, дисконт российской нефти против North Sea dated/Brent продолжает снижаться в июле. Так, дисконт Urals на базисе FOB, сократившись почти в два раза с января, в первую неделю июля опустился до самого низкого значение с февраля 2022 года; дисконт марки ВСТО (FOB) к Brent также сократился. По нашему мнению, нормализация фрахта лишь частично объясняет сужение дисконтов, а большую роль сыграли сокращение добычи нефти, рост цен Саудовской Аравии при благоприятном спросе на российскую нефть", - заявил руководитель отдела аналитики ресурсных секторов инвесткомпании Борис Синицын.

"Мы ожидаем дальнейшее сужение дисконтов на российскую нефть в июле-августе после объявлений о сокращении поставок нефти в августе Россией, Саудовской Аравией и Алжиром, а также в связи с дополнительным ростом цен реализации Саудовской Аравии, уже объявленных на август", - добавил он.

При этом эксперт отметил, что акции российских нефтяников выросли в среднем на 26,5% за последние три месяца и на фоне сокращения дисконта нефти, ожидаемого роста мировых цен на нефть и финансовой отчетности за второй квартал динамика роста может опережать среднюю по рынку.

В середине июня глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов говорил журналистам, что дисконт цены Urals, высчитываемой агентством Argus для использования в налогообложении нефтяной отрасли, к Brent составляет около $20 за баррель.

О сокращении добычи нефти

Ранее Саудовская Аравия приняла решение о добровольном сокращении добычи нефти на 1 млн б/с в июле, а затем продлила его действие на август, Алжир сообщил о сокращении добычи нефти на 20 тыс. б/с в августе.

Кроме того, РФ намерена сократить поставки нефти на рынки на 500 тыс. баррелей в сутки в августе путем сокращения экспорта. При этом сокращение поставок идет в дополнение к ранее принятым обязательствам по добровольному снижению добычи.

В марте Россия начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с от средних февральских значений. Срок действия этого снижения несколько раз продлевался - сначала по июнь включительно, затем до конца 2023 года. А после встречи ОПЕК+, которая прошла 4 июня в Вене, решение о добровольном снижении производства было продлено до конца 2024 года.