LVMH планирует к 2030 году сократить потребление воды на 30%

Компания намерена использовать "наиболее эффективные технологии повторного использования очищенных сточных вод и дождевой воды"

ПАРИЖ, 10 июля. /ТАСС/. Ведущий производитель косметики и предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) объявил о намерении снизить потребление воды на 30% к 2030 году на всех своих производствах. Об этом в понедельник в эфире телеканала BFMTV сообщила директор по экологическому развитию компании Элен Валад.

"Речь идет о 30% к 2030 году на всех предприятиях LVMH", - отметила она.

По словам Валад, компания намерена использовать "наиболее эффективные технологии повторного использования очищенных сточных вод и дождевой воды".

Новые производственные процессы, в частности, будут внедряться на винокурнях и мастерских бренда Loro Piana.

Компания LVMH основана в 1987 году. По итогам 2022 года ее чистая прибыль составила €14 млрд.