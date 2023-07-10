Перевозки контейнеров по ж/д в I полугодии выросли на 12,2%

При этом перевозки контейнеров в июне выросли на 16,6% по отношению к аналогичному периоду 2022 года

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Перевозки контейнеров в первом полугодии 2023 года выросли на 12,2% по отношению к аналогичному периоду 2022 года и составили 3,57 млн ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент, условная единица учета парка контейнеров и объема контейнерных перевозок - прим. ТАСС), говорится в сообщении РЖД.

"В январе - июне 2023 года по сети ОАО "РЖД" во всех видах сообщения было перевезено 3 млн 572,5 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ, что на 12,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года", - отмечается в сообщении.

При этом перевозки контейнеров в июне 2023 года выросли на 16,6% по отношению к аналогичному периоду 2022 года и составили 599,5 тыс. ДФЭ.

Во внутреннем сообщении отправлено 1,4 млн ДФЭ, что на 12,5% больше показателя первого полугодия 2022 года.

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 18,3% к январю - июню 2022 года и составило 2,6 млн ДФЭ.

Наибольший прирост наблюдается в контейнерных перевозках химических и минеральных удобрений - 135,5 тыс. ДФЭ (рост в 2,8 раза), автомобилей и комплектующих - 207,2 тыс. (рост в 1,9 раза), зерна - 54 тыс. (рост в 2,4 раза), картофеля, овощей и фруктов - 8,8 тыс. (рост в 1,5 раза). При этом снизилась перевозка цветной руды и серного сырья - 14,4 тыс. ДФЭ (-23,5%); цветных металлов - 64,4 тыс. (-5,3%), рыбы - 17 тыс. (-1,7%), мяса и масла животного - 12,9 тыс. (-0,9%).