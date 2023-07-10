Стоимость бензина Аи-92 на бирже впервые поднялась выше 59 тыс. рублей за т

Бензин Аи-95 подешевел до 65,967 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Биржевая цена бензина марки "Регуляр-92" в европейской части России третий торговый день подряд обновляет исторический максимум, в понедельник его стоимость впервые поднялась выше 59 тыс. рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-92 выросла за день на 0,5%, до 59,198 тыс. рублей за тонну, что является новым рекордом. Предыдущий ценовой максимум был достигнут в предыдущий торговый день, 7 июля, - тогда стоимость Аи-92 достигла 58,912 тыс. рублей за тонну.

Бензин Аи-95 немного подешевел - на 0,05%, до 65,967 тыс. рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива уменьшилась на 0,13%, до 51,181 тыс. рублей за тонну, топочного мазута - подросла на 1,07%, до 18,442 тыс. рублей за тонну. Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) по итогам сегодняшних торгов снизилась на 3%, до 63,472 тыс. рублей за тонну.

Стоимость сжиженного углеводородного газа (СУГ) уменьшилась на 0,83%, до 21,863 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подешевел на 0,97%, до 17,508 тыс. рублей за тонну.