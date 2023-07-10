СТМ разрабатывает электропоезд на гибридном движении

Об этом рассказал первый замгендиректора компании Антон Зубихин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. "Синара - транспортные машины" (СТМ) ведет разработку электропоезда на гибридном движении с электробатареями, сообщил журналистам первый замгендиректора СТМ Антон Зубихин в рамках презентации новой "Ласточки".

"Это гибридный электропоезд. Потому что, если взять, например, движение Москва - Иваново то, чуть больше половины пути это движение на электрифицированном участке, далее на не электрифицированном. Сейчас этот участок, который не электрифицированный поезд ведется тепловозом ТЭП70БС, а если он будет с накопителями то, тогда, значит, он будет под контактным проводом идти, он будет заряжать батарею, дальше потом батарея будет позволять как раз съездить до Иваново и обратно до электрифицированного участка", - рассказал он.

В рамках XIII международной промышленной выставки "Иннопром-2023" холдинг "Синара - транспортные машины" (СТМ) представил опытный образец полностью отечественного скоростного электропоезда "Ласточка" серии ЭС104.