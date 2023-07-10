Мишустин: самолет Ту-214 будет полностью доработан до конца 2024 года

Премьер также обратил внимание на то, что "осенью начнутся комплексные испытания "Суперджета" c установленными двигателями ПД-8"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Разработка самолета Ту-214 полностью завершится до конца следующего года, при этом в его конструкции не останется иностранных материалов и изделий, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром".

Говоря о развитии авиапромышленной отрасли, глава кабмина сообщил, что "до конца следующего года будет полностью доработан Ту-214 - один из самых надежных типов воздушных судов". При этом "в его конструкции не останется иностранных материалов и изделий", добавил он.

Также премьер обратил внимание на то, что "осенью начнутся комплексные испытания "Суперджета" c установленными двигателями ПД-8".

Мишустин также рассказал, что к своему первому полету готовится широкофюзеляжный лайнер-гигант Ил-96-400-М, а на флагмане МС-21 сейчас завершаются работы по замене целого ряда зарубежных систем и агрегатов на отечественные разработки. "В обновленном варианте он поднимется в небо уже в текущем году", - добавил он.