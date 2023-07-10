Участники рынка РФ поддержали Стандарты по взаимодействию маркетплейсов с владельцами ПВЗ

Минпромторг будет наблюдать за ходом развития ситуации в рамках процесса саморегулирования и проводить мониторинг рынка

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Участники российского рынка интернет-торговли поддержали проект Стандартов по взаимодействию маркетплейсов с владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ), разработанный отраслевыми ассоциациями, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

Проект стандартов рассматривался на площадке министерства в рамках комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле. Документ подготовили Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, со стороны маркетплейсов) и Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК, владельцы ПВЗ). Для вступления документа в силу потребуется его подписание со стороны заинтересованных организаций и ассоциаций.

"Принятие участниками рынка электронной торговли этих стандартов позволит улучшить коммуникацию и деловые отношения между маркетплейсами и владельцами ПВЗ", - указывает министерство. Статс-секретарь - замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отметил, что маркетплейсы, популярные у населения, начинают предъявлять зачастую неподъемные требования как к поставщикам товаров, так и владельцам ПВЗ.

"Поэтому совместно с отраслью нами был предложен подход саморегулирования при общей координации процесса Минпромторгом России. Такой путь был поддержан заинтересованными органами власти и предпринимательским сообществом, поэтому на заседании комиссии по саморегулированию в электронной торговле был концептуально поддержан проект Стандартов по взаимодействию маркетплейсов и владельцев ПВЗ", - сказал Евтухов, слова которого приводятся в сообщении.

Он также сообщил, что разработчики документа разослали проект на экспертизу в комитеты Госдумы по промышленности и торговле и по защите конкуренции, а также в Федеральную антимонопольную службу РФ.

Замглавы Минпромторга также указал, что министерство будет наблюдать за ходом развития ситуации в рамках процесса саморегулирования и проводить мониторинг рынка. "В случае выявления фактов недобросовестных практик и иных критических ситуаций мы готовы быстро отреагировать введением законодательного регулирования отрасли", - отметил он.

Принципы взаимодействия

Минпромторг сообщает, что Стандарты по взаимодействию маркетплейсов с владельцами пунктов выдачи заказов построены на принципах паритета участников оборота товаров. Документ направлен на предупреждение проявлений недобросовестных взаимоотношений, обеспечение восстановления нарушенных прав в досудебном порядке и удовлетворение потребностей граждан в высоком сервисе и получении качественных товаров.

В частности, маркетплейсы обязуются заранее уведомлять (не менее, чем за 14 дней) об изменениях в оферту, обеспечивать постоянный доступ ко всем предыдущим редакциям оферт, сообщать о плановом закрытии ПВЗ не позднее, чем за 30 календарных дней, доводить подробную информацию о критериях составления рейтинга, размерах вознаграждения и штрафах.

В свою очередь владельцы ПВЗ обязуются создавать условия для своевременного решения спорных ситуаций с клиентами, соблюдать установленные требования оказания услуг. Помимо этого предполагается, что маркетплейсы и владельцы ПВЗ должны прилагать все усилия к обеспечению добросовестной конкуренции и не вмешиваться в коммерческую деятельность своих контрагентов и конкурентов.

"Так, например, владельцы ПВЗ могут по согласованию с маркетплейсом продавать в своем помещении товары, размещать рекламу, объявления о возможности выполнения работ, а также оказывать другие услуги, в том числе по размещению, брендированию партнерских сервисов в соответствии с установленными правилами маркетплейса", - отмечается в сообщении.

Минпромторг добавляет, что действующие добросовестные практики между маркетплейсами и поставщиками товаров показали свою работоспособность: многие противоречивые вопросы между контрагентами были урегулированы, частные вопросы продолжают решаться на площадке комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле.