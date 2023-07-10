В России запускается производство дизельных двигателей нового семейства

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, на российский автопром возложены серьезные задачи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о запуске производства дизельных двигателей нового семейства на заводе в особой экономической зоне "Алабуга".

Выступая на пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром", глава кабмина сказал: "Сегодня прямо с выставки запустили производство дизельных двигателей нового семейства на заводе в особой экономической зоне "Алабуга".

По его словам, на российский автопром возложены серьезные задачи. Так, сейчас "создаются мощности для выпуска необходимых комплектующих, открываются новые конвейерные линии на площадках ушедших компаний из недружественных стран". Речь идет в том числе о линиях в Калининграде, Санкт-Петербурге, Елабуге и Липецке, пояснил он. Кроме того, продолжил Мишустин, "на заводе "Москвич" через два года планируется запуск собственной автомобильной платформы".