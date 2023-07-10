Ховалыг заявил, что Тува готова помочь улучшить эпидобстановку в Монголии

Это поможет наладить импорт мяса в Россию, сообщил глава российского региона

ТАСС, 10 июля. Правительство Тувы предложило помощь своих специалистов приграничным с республикой районам Монголии, где сейчас сложилась непростая эпизоотическая ситуация, осложняющая импорт мяса из республики в РФ, сообщил ТАСС в понедельник глава российского региона Владислав Ховалыг.

"Одно из важных направлений развития внешнеторговых отношений с Монголией - импорт мяса и мясной продукции в Россию. Западные аймаки (районы - прим. ТАСС) Монголии, граничащие с Республикой Тыва России, являются лидерами по поголовью крупного и мелкого рогатого скота. Однако на территориях Завхан и Увс аймаков на протяжении многих лет действует ограничение на экспорт мяса в связи со сложной эпизоотической ситуацией, и не имеется возможности включения данного ресурса в экономический оборот. В связи с чем мы предлагаем предпринять совместные мероприятия по улучшению эпизоотической обстановки в приграничных западных районах Монголии", - сообщил Ховалыг.

По данным республиканского правительства, Тува готова предоставить монгольским коллегам своих специалистов, помочь с научной базой для исследований и с проведением анализов.

Ховалыг отметил, что вопрос о совместной работе с монгольской стороной по улучшению эпидситуации на границе и налаживанию импорта обсуждается в рамках Монгольского экономического форума-2023, который проходит с 9 по 11 июля в Улан-Баторе.

На российско-монгольской границе в Туве действует ограничение по импорту мяса в Россию. В северо-западном регионе Монголии - районе Увс - есть природные очаги бубонной чумы. С 1964 года почти ежегодно регистрируются вспышки заболевания у местных диких грызунов - длиннохвостых сусликов. Российские и монгольские эпидемиологи ежегодно исследуют земли аймака Увс на предмет наличия очагов заболевания, в Туве таких случаев не было зарегистрировано.