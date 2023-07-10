РСТ не фиксирует аннуляций туров в Краснодарский край из-за непогоды

В основном со сложностями столкнулись туристы, отдыхающие в частном секторе или в маленьких частных гостиницах, сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Аннуляций туров в Краснодарский край и массовых обращений туристов из-за непогоды в этом регионе не зафиксировано, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"Массовых переселений туристов за эти дни не происходило, отказов от турпутевок или массовых обращений отдыхающих также не зафиксировано. В основном со сложностями столкнулись туристы, отдыхающие в частном секторе или в маленьких частных гостиницах. Россиянам, которые отправляются на отдых в ближайшее время, стоит поинтересоваться у своего туроператора ситуацией на месте", - сказал Уманский, слова которого приводят в пресс-службе РСТ.

Крупные гостиничные комплексы, которые имеют достаточный ресурс и развитую инженерную инфраструктуру, успешно справились с ситуацией на Черноморском побережье. Они продолжают обеспечивать туристам комфортное и безопасное пребывание, отметили в союзе. В связи со сложившейся ситуацией на курортах Краснодарского края руководитель комитета РСТ по страхованию Кирилл Сгибнев рекомендовал автотуристам оценивать риски, которые могут случиться в дороге или в процессе отдыха.

"Даже если автомобиль полностью застрахован по КАСКО, то стихийные бедствия обычно являются исключением. Их можно включить в перечень рисков на время поездки в вашей страховой компании заранее за дополнительную плату. В таком случае КАСКО будет покрывать все последствия, связанные с затоплением автомобиля и последствиями стихийных бедствий. Также на этот случай можно дополнительно застраховать помощь, эвакуацию и все, что связано с транспортировкой автомобиля до постоянного места пребывания", - подчеркнул эксперт.

В Сочи дожди идут уже три дня. В ночь на воскресенье в Хостинском районе выпало около 80 мм осадков, в ночь на понедельник в Адлерском районе выпало 100 мм осадков. Произошли подтопления как в самом городе-курорте, так и на федеральной территории Сириус. Режим ЧС муниципального характера ввели на территории Хостинского, Адлерского районов Сочи, а также на федеральной территории Сириус. В пунктах временно размещения находится 240 человек, штормовое предупреждение в Краснодарском крае продлили до 12 июля.