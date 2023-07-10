Мишустин поблагодарил власти Свердловской области за организацию выставки "Иннопром"

Премьер-министр остался доволен организацией международной промышленной выставки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин остался доволен организацией международной промышленной выставки "Иннопром" и поблагодарил власти Свердловской области за проделанную работу.

"В первую очередь хочу вас поблагодарить за организацию "Иннопрома" с Минпромторгом, с нашими партнерами из Белоруссии. Все это проходит на очень высоком уровне. Я слышал сегодня отзывы от своих коллег - от премьер-министров Казахстана, Белоруссии", - сказал Мишустин на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Ежегодно мероприятие проводят на территории международного выставочного центра "Екатеринбург-Экспо", в составе которого несколько павильонов общей площадью 50 тыс. кв. м и конгресс-центр площадью 41,6 тыс. кв. м. В 2023 году Белоруссия выступает страной-партнером.