10 июля, 13:35,
обновлено 10 июля, 14:33

Лавров заявил о готовности РФ обеспечивать все потребности арабских партнеров по зерну

© ТАСС/ Ruptly

Глава МИД России отметил, что для этого нет условий, "которые зависели бы от тех, кто не в состоянии выполнять свои обязательства"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россия готова удовлетворять все потребности арабских партнеров по зерну, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам шестого раунда стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

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"Сегодня говорили о том, что мы готовы удовлетворять все потребности, включая дополнительные потребности, наших арабских партнеров. Для этого нет никаких препятствий. И никаких условий, которые зависели бы от тех, кто не в состоянии выполнять свои обязательства, не требуется", - сказал Лавров.

Как отметил российский министр, Москва выполняет все свои обязательства по экспорту зерновых. "Что касается наших экспортных возможностей, совсем недавно были опубликованы прогнозы рынка зерновых, рынка продовольствия, в которых прогнозируется уверенный рост нашего экспорта. Об этом говорили и наш президент [Владимир Путин], и наши руководители Министерства сельского хозяйства. Мы зерно как продавали, так и продаем, выполняем все без исключения свои обязательства", - заключил глава МИД РФ. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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