Мишустин отметил планомерное развитие Свердловской области

Премьер-министр сообщил, что в правительстве создали специальную технологическую карту, которая позволяет "мониторить" достижение ключевых показателей на разных территориях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым похвалил регион за планомерное развитие.

"На сегодняшний день и Екатеринбург, и область развиваются очень поступательно", - констатировал глава российского кабмина.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин ранее обозначил основные национальные цели развития. Мишустин рассказал, что в правительстве РФ создали специальную технологическую карту, которая позволяет "мониторить" достижение ключевых таких показателей на разных территориях.

"Это рост инвестиций в регион, рост валового регионального продукта, создание новых рабочих мест и доходы населения", - перечислил основные параметры он. "Президент всегда подчеркивает, что реальные доходы населения - это основа нашей работы по повышению благосостояния наших граждан", - добавил премьер.

Встреча состоялась на полях международной промышленной выставки "Иннопром".

Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Ежегодно мероприятие проводят на территории международного выставочного центра "Екатеринбург-Экспо", в составе которого несколько павильонов общей площадью 50 тыс. кв. м и конгресс-центр площадью 41,6 тыс. кв. м. В 2023 году Белоруссия выступает страной-партнером.