В Ростовской области создадут несколько новых предприятий

Среди них завод по производству БПЛА с объемом инвестиций в 500 млн рублей

ТАСС, 10 июля. Правительство Ростовской области заключило несколько соглашений на полях международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге по созданию в регионе промышленных заводов и предприятий, в том числе завода по производству беспилотных летательных аппаратов с объемом инвестиций в 500 млн рублей. Об этом сообщили в понедельник в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

"В рамках реализации инвестиционного проекта на территории донского региона планируется наладить выпуск 1 100 единиц БПЛА в год. После завершения строительства на предприятии появится на первом этапе - 200, а на последующих этапах - 500 новых рабочих мест. Объем инвестиций в производство составит порядка 500 млн рублей", - привели в сообщении слова заместителя губернатора Ростовской области Игоря Сорокина.

Отмечается, что компания "Робоавиа", с которой заключено соглашение, уже имеет опыт реализации аналогичных проектов в Симферополе. В месяц предприятие выпускает 16 БПЛА и квадрокоптеров.

Также на полях выставки между правительством Ростовской области и компанией "Лукойл-Экоэнерго" было подписано соглашение о создании единого диспетчерского центра для удаленного управления энергообъектами, который, в том числе поможет снизить риски аварий и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. Реализация проекта позволит также сохранить объемы выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях. "Технология дополненной 3D-реальности создаст единую информационную среду инженерных центров и персонала ГЭС", - уточнили в министерстве.

Вместе с этим, в ближайший год в Ростовской области планируют построить комплекс по переработке строительных и промышленных отходов общей площадью более 6 тыс. кв. м за 1,3 млрд рублей. Из вторсырья намерены производить грунт, щебень, тротуарную плитку, малые архитектурные формы и другие материалы.

О соглашениях в агросекторе

За три года в Ростовской области намерены реализовать два инвестпроекта в агросекторе, первый - строительство завода по производству комплектующих для российской сельскохозяйственной техники с объемом инвестиций в 500 млн рублей.

На предприятии намерены создать более 100 новых рабочих мест. "Планируется наладить ежегодное производство более 50 тыс. гидроцилиндров, 5 тыс. гидрораспределителей, 100 тыс. быстроразъемных соединений, различных осей для прицепной техники и других востребованных на рынке комплектующих", - уточнили в министерстве.

Вместе с этим в регионе намерены построить производственный комплекс по изготовлению автоматических бункерных весов для предприятий агропромышленного комплекса, которые заменят иностранные аналоги. Реализация также рассчитана на три года, территория комплекса составит 1,5 тыс. кв. м.