В Ifo считают, что ФРГ может не справиться с финансовыми обязательствами в рамках НАТО

Речь идет о выделении 2% ВВП на оборонные расходы

БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Германия может не справиться со своими финансовыми обязательствами в рамках НАТО, в соответствии с которыми она должна отчислять 2% ВВП на оборонные расходы. Об этом говорится в заявлении экспертов Мюнхенского института экономических исследований Ifo, распространенном в понедельник.

"Нынешние бюджетные планы [правительства ФРГ] вызывают сомнения, действительно ли Германия намерена достичь целевого показателя в 2% в долгосрочной перспективе", - заявил эксперт института Марсель Шлеппер. По оценкам Ifo, отставание от этого показателя в период с 2026 по 2029 год в среднем будет составлять €25 млрд ежегодно.

Для выделения в долгосрочной перспективе на оборонные нужды 2% от ВВП оборонный бюджет "должен уже сейчас заметно вырасти", пояснил представитель института Флориан Дорн. На деле же с 2022 года с учетом высокой для ФРГ инфляции в республике наблюдается сокращение оборонного бюджета. В результате Германия может стать "одной из стран Евросоюза с самым высоким дефицитом оборонного бюджета".

Кроме того, по подсчетам Ifo, только половина специального фонда для укрепления обороноспособности Бундесвера (вооруженных сил ФРГ) в размере €100 млрд может быть использована для закупки дополнительного военного оборудования.

Страны НАТО на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года приняли решение сделать показатель в 2% ВВП целевым для всех стран альянса. 21 марта генсек альянса Йенс Столтенберг, представляя ежегодный отчет о деятельности НАТО в 2022 году, заявил в Брюсселе, что только 7 из 30 стран НАТО на данный момент выполнили задачу увеличить свои оборонные расходы до 2% ВВП. В НАТО же рассчитывали, что их будет больше, и теперь разрабатывают новые обязательства по повышению оборонных расходов.