ТПП предложила устранить неравные условия для гостиниц по сравнению с частным размещением

Глава палаты Сергей Катырин отметил, что сейчас к классифицированным коллективным средствам размещения предъявляется большой массив обязательных требований

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ предлагает существенно доработать законопроект, регулирующий предоставление жилых помещений в краткосрочный наем, поскольку видит в нем риски для работы для гостиниц. Об этом сообщил ТАСС глава палаты Сергей Катырин.

"В настоящее время к классифицированным коллективным средствам размещения предъявляется большой массив обязательных требований, которые не будут распространяться на жилые помещения в многоквартирных домах, используемых для сдачи туристам на условиях краткосрочного найма в соответствии с законопроектом. Каких-либо обязательных требований в форме разрешительных режимов для регулирования рынка туристского жилья не предусмотрено", - заявил Катырин.

Речь идет о проекте федерального закона "О внесении изменения в часть 4 статьи 17 Жилищного кодекса Российской Федерации", который рассмотрели эксперты ТПП РФ.

По словам президента палаты, в представленной редакции законопроект не сможет урегулировать проблемы рынка туристского жилья при аренде путешественниками на короткий срок жилых помещений в многоквартирных домах, но "может создать недобросовестную конкуренцию между ними и коллективными классифицированными средствами размещения - причем не в пользу последних". Глава ТПП РФ подчеркнул, что предусмотренные законопроектом особенности предоставления жилых помещений в краткосрочный наем будут оказывать влияние на доходность, сроки окупаемости и, следовательно, привлекательность с точки зрения потенциальных инвесторов гостиниц. В связи с этим, указал он, законопроект требует существенной доработки с участием туристского бизнеса.

"При этом необходимо учитывать баланс интересов всех участников правоотношений по сдаче в краткосрочный наем жилых помещений в многоквартирных домах, включая жильцов многоквартирного дома, чьи права и законные интересы могут нарушаться в случае более интенсивной эксплуатации мест общего пользования в многоквартирном доме при использовании жилья подобным способом", - добавил Катырин.