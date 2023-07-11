В Кузбассе на шахте "Усковская" начали отработку новой лавы

Ее запасы составляют 2,3 млн тонн коксующегося угля марки ГЖ

ТАСС, 11 июля. Распадская угольная компания на шахте "Усковская" в Новокузнецке запустила в работу новую лаву с промышленными запасами 2,3 млн тонн коксующегося угля марки ГЖ, который востребован в металлургической отрасли, говорится в сообщении компании.

"Горняки шахты "Усковская" Распадской угольной компании (РУК) начали отработку комплексно-механизированной лавы 48-04", - говорится в сообщении.

Уточняется, что запасы участка составляют 2,3 млн тонн коксующегося угля. "Ежемесячно шахтеры "Усковской" будут выдавать на-гора порядка 265 тыс. тонн угля. Отработку лавы планируется завершить в марте 2024 года", - добавили в компании.

ПАО "Распадская" - производитель коксующегося угля. Производственный комплекс включает семь шахт, два разреза и три обогатительных фабрики в Кемеровской области и одну шахту в Тува. Запасы - 1,9 млрд тонн угля. Продуктовый портфель компании включает все марки коксующегося угля.