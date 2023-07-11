Челябинский завод начал поставки военным импортозамещающих машин для уборки аэродромов

По данным завода, такая машина предназначена для комплексной уборки при круглогодичном обслуживании взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек аэродромов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Завод "Спецагрегат" (Челябинская область) начал отгрузку для военных и гражданских аэродромов импортозамещающей уборочной машины нового поколения, аналогов которой в России не существует. Об этом сообщил во вторник министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий на стенде ТАСС на международной промышленной выставке "Иннопром".

"Стартовали поставки для военных и гражданских аэродромов полностью импортозамещающего автомобиля производства завода "Спецагрегат", аналогов которому в России нет", - сказал собеседник агентства.

По данным завода, импортозамещающая аэродромная подметально-продувочная машина предназначена для комплексной уборки при круглогодичном обслуживании взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек аэродромов. Летом она может чистить покрытия от грязи, пыли, мусора, кусочков металла, посторонних предметов. Она способна удалять резиновые отложения, битумные и масляные пятна и другие загрязнения с поверхности, может убирать лужи после ливней. Зимой также очистит аэродром от снега и наледи.

Ранее подобные машины в России были импортными.

ООО "Завод "Спецагрегат" находится в городе Миассе Челябинской области. Это крупное предприятие по производству дорожной, уборочной и аэродромной спецтехники, а также навесного дополнительного оборудования.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В этом году выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема "Иннопром-2023" - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной-партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.