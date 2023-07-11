СПбМТСБ в первом полугодии нарастила продажи нефти в 14 раз

В первом полугодии на бирже торговалось 23,5% поставляемого на рынок РФ бензина

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Объем торгов нефтью на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в первом полугодии 2023 года вырос в 14 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, газом - в 2,9 раза, говорится в сообщении биржи. При этом в первом полугодии на бирже торговалось 23,5% поставляемого на рынок РФ бензина и 27% - дизельного топлива.

Всего в ходе торгов в секции "Газ природный" на бирже было продано 5,021 млрд куб. м (+187,5%), оборот торгов составил 19,813 млрд рублей, а количество участников и их клиентов - 135. "Положительной динамики объемов биржевых торгов газом удалось достигнуть, прежде всего, за счет предложения независимых производителей", - отмечается в сообщении.

В секции "Нефть" реализовано 1,06 млн тонн, что в 14 раз больше аналогичного показателя I полугодия 2022 года, на сумму 32,201 млрд рублей.

Объем продаж каменного угля составил 76,02 тыс. тонн на 158,55 млн рублей, удобрений - снизился на 34%, до 31,99 тыс. тонн на 779,622 млн рублей (минус 58%).

Продажи нефтепродуктов на бирже в целом выросли на 3,2% - до 13,84 млн тонн, при этом оборот снизился на 2,8% - до 630,54 млрд рублей. "Свыше четверти основных нефтепродуктов, поставляемых на внутренний рынок России, торгуется на СПбМТСБ. Соответствующий показатель (с учетом сжиженных углеводородных газов для автотранспорта и бытовых нужд) за период январь - май 2023 года составил 25,4%, в мае он был равен 25,7%. По автобензинам доля продаж на бирже составила 23,5% за январь - май 2023 года и 22,5% за май, по дизельному топливу - 27,1% и 28,1% соответственно", - уточняется в сообщении. Число участников торгов нефтепродуктами выросло до 2,193 тыс. с 2,062 тыс. годом ранее.

Объем реализованного на бирже дизтоплива вырос на 5,6% - до 6,612 млн тонн, топочного мазута - на 9,4%, до 0,817 млн тонн, нефтехимии - на 8,9%, до 145,761 тыс. тонн. Продажи бензина "Регуляр-92" снизились на 15,1% - до 2,583 млн тонн, бензина "Премиум-95" - на 3,7%, до 1,599 млн тонн, авиакеросина - увеличились на 46,7%, до 0,767 млн тонн. Объем реализации СУГ составил 1,105 млн тонн (+25,8%).

При этом в целом число участников торгов и их клиентов на бирже выросло до 5,82 тыс. с 4,863 тыс. годом ранее, а оборот по всем секциям - на 2,4%, до 692,87 млрд рублей.