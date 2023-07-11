Нацпроект по экспорту в 2022 году принес в бюджет 3 трлн рублей платежей от компаний

Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина призвала сохранить систему поддержки экспорта и искать новые связи и технологические партнерства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" в 2022 году позволил бюджету получить порядка 3 трлн рублей от компаний, прямо или опосредовано занимающихся экспортом. Об этом сообщила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина в ходе делового завтрака "Открытый разговор о российской промышленности: вызовы и приоритеты" на форуме "Иннопром-2023".

"В прошлом году бюджет национального проекта "Международная кооперация и экспорт" составил 150 млрд руб. Казалось бы, большая цифра. При этом платежи в бюджетную систему отраслей, прямо или опосредованно занимающихся экспортом, принесли 3 трлн руб. Представляете, какая конверсия? Я уверена: экспорт - это курица, которая несет золотые яйца, и потому надо экспортировать, надо сохранять систему поддержки экспорта и надо искать новые связи и технологические партнерства", - сказала она.

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) - государственный институт поддержки несырьевого экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В Группу РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), Росэксимбанк и АНО "Школа экспорта".