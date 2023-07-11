Польша начала процесс продажи имущества польской "дочки" "Новатэка"

Министр развития и технологий Вальдемар Буда напомнил, что ранее польское правительство приняло решение принудительно назначить временную управляющую компанию для этой фирмы

ТАСС, 11 июля. Власти Польши начали процесс продажи имущества попавшей в национальный санкционный список компании Novatek Green Energy. Об этом заявил во вторник на брифинге министр развития и технологий Вальдемар Буда.

Он напомнил, что ранее польское правительство приняло решение принудительно назначить временную управляющую компанию для этой фирмы. "Процесс находится на продвинутой стадии. Мы осуществляем процедуру продажи этого имущества", - сказал министр.

26 апреля прошлого года Польша опубликовала свой санкционный список против России и Белоруссии, включающий 50 позиций - 35 фирм и 15 физических лиц. В список вошли, в частности, "Газпром", "Акрон", "Новатэк", "Северсталь", "Фосагро", Beloil, "Фаберлик", "Касперский", "Камаз", Wildberries и гендиректор этой компании Татьяна Бакальчук, бизнесмены Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Михаил Гуцериев, Вячеслав Кантор, Евгений Касперский, Игорь Сечин, Виктор Вексельберг и другие. Польские санкции предусматривают заморозку финансовых активов и имущества этих фирм, исключение возможности их участия в тендерах, а в случае с предпринимателями - запрет въезда на территорию Польши.

Novatek Green Energy после попадания в польский санкционный список прекратила поставлять сжиженный углеводородный газ своим польским потребителям. Из-за этого несколько десятков польских гмин (малые административно-территориальные единицы в Польше) остались без газоснабжения. Власти Польши обязали Novatek Green Energy предоставить доступ государственным компаниям к их газовой инфраструктуре, чтобы они могли начать поставлять газ в районы, оставшиеся без газоснабжения.

В связи с происходящим "Новатэк" обратился в польский суд и в суд ЕС.