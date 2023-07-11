Володин: приведение целевых показателей госпрограмм к фактически достигнутым недопустимо

На основании анализа Счетной палаты необходимо делать выводы, в том числе, и в отношении тех, кто так строит свою работу, уверен председатель Госдумы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин указал на недопустимость приведения целевых показателей госпрограмм к фактически достигнутым, при этом, по его мнению, правительству было бы правильно принять решение о запрете изменения параметров паспорта федерального проекта в течение года. Об этом председатель Госдумы заявил в ходе обсуждения отчета об исполнении федерального бюджета за 2022 год.

Володин обратил внимание на то, что в докладе исполняющей обязанности главы Счетной палаты РФ Галины Изотовой прозвучала тема изменения целевых показателей в течение года, когда приводят к тем показателям, которые намного снижают плановые. "У нас Министерство здравоохранения привело целевой показатель в конце ноября прошлого года по факту исполнения программы оказания помощи профосмотров населению, от ранее взятого 53,5% от количества населения, к 35,6%. Вот так! Вдумайтесь, коллеги, что произошло? Плановый показатель изначально стоял, что профосмотры должны составить 53,5% от количества населения", - отметил Володин.

Это в паспорте программы было отражено, а потом в течение года этот целевой показатель не исполнялся, и исходя из данных Счетной палаты, 23 ноября прошлого года этот целевой показатель был изменен, констатировал председатель Госдумы. "Были внесены изменения в паспорт программы, но уже с целевым показателем 35,6% от количества населения. Вот этого не должно быть!" - убежден Вячеслав Володин.

По его мнению, депутаты должны отразить свою позицию в постановлении при принятии отчета. В данном случае, по Фонду обязательного медицинского страхования. "Нам надо будет вернуться к этому еще раз. Но, если это происходит повсеместно, правильно было бы и Антону Германовичу (Силуанову - прим. ТАСС) еще это все услышать, как министру финансов. Он тем более заинтересован, чтобы все паспорта проектов, и особенно, в части целеполагания, были реализованы в зависимости от того, какой план взят. Потому что тогда это будет и эффективность другая. Ну, и конечно, если запланировали, выполнили. Вот мы запланировали, допустим, бюджет по исполнению, мы придерживаемся этого плана. А когда берут и практически почти в два раза снижают целеполагание, при этом приводя его к факту! О чем можно говорить, и чем это может закончиться?" - задал вопрос председатель Госдумы.

Как подчеркнул Володин, на основании анализа Счетной палаты необходимо делать выводы, в том числе, и в отношении тех, кто так строит свою работу. "Потому что правильно правительству вообще принять решение о запрете, о недопустимости изменения параметров паспорта федерального проекта в течение года. Если уж решение принято, то тогда надо руководствоваться этим. А если меняются целевые показания, надо обосновывать это и публично признавать, что не справились в той или иной части", - резюмировал председатель Госдумы.