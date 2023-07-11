Костин не ожидает каких-либо проблем в банковском секторе России

По мнению банкира, введенные в отношении России санкции только повысили финансовый суверенитет страны

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российский банковский сектор, несмотря на санкции, чувствует себя надежно. Возникновения каких-либо проблем не ожидается, считает глава ВТБ Андрей Костин. Таким мнением он поделился на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Наш банковский сектор чувствует себя надежно. Я не думаю, что будут какие-то проблемы. Хотя мы, конечно, понесли определенные убытки в прошлом году за счет того, что у нас просто забрали собственность", - сказал Костин.

По мнению банкира, введенные в отношении России санкции только повысили финансовый суверенитет страны. "Вы смотрите, что происходит сейчас в Соединенных Штатах: фактически крупнейший финансовый банковский кризис с 2008 года, и он уже распространяется на Европу. Это как раз то, о чем мы говорили, что санкции обоюдоострые. Поэтому те санкции, который применил Запад в отношении России, по существу, разрушили систему мировой торговли и привели к росту инфляции, а попытки Запада решать это стандартными способами привели к обесцениванию банковских активов, и в итоге мы имеем то, что имеем", - отметил Костин.

Банкир также сообщил, что сейчас ВТБ активно занимается созданием новой инфраструктуры по расчетам в рублях и в валютах дружественных стран. "У нас для этого есть экспертиза и есть инфраструктура, потому что мы присутствуем в крупнейших азиатских странах, таких как Китай, Индия, мы присутствуем в странах СНГ. Поэтому на этой базе ведется активная работа", - пояснил он. Вместе с тем глава ВТБ поблагодарил президента за политическую поддержку в создании такой расчетной инфраструктуры. "Эти вопросы требуют решений на высоком политическом уровне, мы постоянно ее ощущаем. Поэтому спасибо большое", - подчеркнул Костин.