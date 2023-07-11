Трифон Бебутов уходит с поста главного редактора "Афиши Daily"

Временно исполняющей обязанности главреда назначили Яну Циноеву

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Медиаменеджер Трифон Бебутов покидает пост главного редактора издания "Афиша Daily". Временно исполняющей обязанности главреда назначена Яна Циноева, сообщается во вторник на сайте издания.

"Трифон Бебутов уходит с постов главного редактора "Афиши Daily" и директора по контенту "Афиши", - говорится в сообщении.

Бебутов стал главным редактором "Афиши Daily" в ноябре 2019 года, сменив на этом посту Егора Белякова. Теперь он планирует сосредоточиться на продюсировании и производстве документального контента и управлении медийными проектами. До конца года Бебутов будет завершать ряд проектов для "Афиши", говорится в сообщении.

Временно исполняющей обязанности главного редактора назначена Циноева. Ранее она курировала коммерческие спецпроекты на "Афише Daily".