ОПЕК в 2022 году увеличила экспорт нефти на 9%

Доходы от продажи сырья организации выросли в 1,5 раза

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Доходы от продажи нефти 13 стран, входящих в ОПЕК, по итогам 2022 года выросли на 54% по сравнению с 2021 годом - с $566,4 млрд до $873,57 млрд, следует из ежегодного статистического бюллетеня ОПЕК. Объемы поставок нефти организацией выросли почти на 9%.

Саудовская Аравия, крупнейший производитель нефти в ОПЕК, нарастила выручку от экспорта нефти в 1,6 раза - до $326,3 млрд, что является самым высоким показателем среди стран организации. Нефтяные доходы ОАЭ выросли в 1,7 раза - до $94,7 млрд. Ирак увеличил выручку от продажи нефти в 1,5 раза - до $120,57 млрд, Кувейт - на 54%, до $95,35 млрд.

При этом физический объем экспорта нефти странами ОПЕК в 2022 году вырос на 8,8% - до 21,389 млн б/с. По подсчетам ТАСС, картель нарастил объемы поставок в Европу на 18% - до 3,864 млн б/с, что составляет около 18% от поставок. Поставки в страны Азии увеличились на 7% - до 15,2 млн б/с, или 71% от поставок (в 2021 году - около 73%).

Доказанные запасы нефти у стран ОПЕК в 2022 году выросли на 0,1% - до 1,243 трлн баррелей. Доля запасов ОПЕК в общемировых снизилась до 79,5% с 80,3%. Общемировые запасы нефти увеличились на 1,1% - до 1,564 трлн баррелей.