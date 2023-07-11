В Тверской области многодетные семьи получат на покупку авто 1,5 млн рублей

Согласно поправкам в нормативные документы региона, появится возможность приобрести легковые автомобили с типом кузова "универсал" отечественного производства

ТАСС, 11 июля. Размер сертификата на приобретение автотранспорта для многодетных семей в Тверской области увеличили до 1,5 млн рублей, меры начнут действовать с 1 сентября 2023 года. Соответствующие изменения внесены в нормативные документы, сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

"С 1 сентября 2023 года в регионе с 1 до 1,5 млн рублей увеличится размер сертификата на приобретение автотранспорта для многодетных семей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что будет расширен модельный ряд автомобилей, а те, кто не успел воспользоваться ранее выданным сертификатом, смогут его обменять на новый. Семьи Верхневолжья смогут приобрести легковые автомобили с типом кузова "универсал" отечественного производства. "По просьбам наших многодетных семей мы также расширили линейку приобретаемых автомобилей. Теперь в ней и машины класса "универсал" вместимостью не менее семи мест, в том числе. К нему относится и отечественная машина Lada Largus - "Автоваз" обещает выпустить ее семиместную разновидность", - передает пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

В Тверской области растет количество многодетных семей. Так, на 1 января 2017 года было зарегистрировано более 9,9 тыс. семей, на начало 2023 года - 14,4 тыс. семей.