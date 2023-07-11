В Ростовской области создадут четыре индустриальных парка

Объем инвестиций в реализацию проектов составит порядка 35 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июля. /ТАСС/. Четыре индустриальных парка и один агропромышленный технопарк создадут в Ростовской области, общий объем инвестиций в реализацию проектов составит порядка 35 млрд рублей. Соглашения заключены на полях международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге, сообщили во вторник в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона.

"В Аксайском районе появится еще один индустриальный парк, примыкающий к автодороге М-4 "Дон". Объем инвестиций во второй проект компании (соглашение с PNK Group о строительстве первого парка за 10 млрд рублей было подписано на инвестиционном форуме в Сочи в 2019 году. - прим. ТАСС) составит около 30 млрд рублей. На территории планируется разместить 14 объектов, а общая площадь текущих и будущих зданий в "ПНК-2-Ростов-на-Дону" составит порядка 613 тыс. кв. м", - привели в министерстве слова заместителя губернатора региона Игоря Сорокина.

Также на полях выставки было подписано соглашение о создании и развитии Аксайского индустриального парка с объемом инвестиций около 1,5 млрд рублей. На площадке разместят импортозамещающие производства строительных материалов, заключены договоры с восемью потенциальными резидентами. Строительство первой очереди планируется завершить в четвертом квартале 2024 года. Как ожидается, суммарный объем выпускаемой продукции превысит 1 млрд рублей в год с перспективой ежегодного увеличения на 5%.

Вместе с этим, подписано соглашение о создании в 2024 году индустриального парка в Мясниковском районе, который будет включать в себя сопутствующие высокотехнологичным производствам вспомогательные услуги. Объем инвестиций в реализацию проекта составит 515 млн рублей. Уже есть предварительные соглашения с потенциальными резидентами о размещении производств на территории будущего индустриального парка.

Еще одно соглашение предполагает создание на территории промышленного технопарка "Азовский" индустриального парка "Петровский". Реализация проекта с объемом инвестиций 400 млн рублей позволит создать более 300 новых рабочих мест. К строительству планируется приступить во второй половине 2025 года. Также в Азове предполагается создание инновационного агротехнопарка общей площадью около 8 га, где появится около 150 рабочих мест. В реализацию проекта управляющая компания "Донской инновационный агропромышленный технопарк" вложит порядка 2,5 млрд рублей. Первая очередь предусматривает создание 6 тыс. кв. м производственных помещений.

В настоящее время в Ростовской области функционирует Новочеркасский индустриальный парк, включенный в федеральный реестр.

Об участии в выставке

Как уточнили в министерстве, за два дня работы на международной промышленной выставке "Иннопром-2023" в Екатеринбурге делегация Ростовской области заключила более 20 соглашений на общую сумму 116 млрд рублей. Реализация проектов позволит локализовать производства и выпуск продукции, которая ранее закупалась за рубежом, и создать в регионе более 6,5 тыс. рабочих мест.