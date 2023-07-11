Минэнерго США понизило прогноз цены нефти Brent на 2023 год до $79,34

Ведомство также понизило прогноз суточной добычи нефти в стране в 2023 году на 50 тыс. баррелей

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Минэнерго США немного понизило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2023 году - до $79,34 за баррель против $79,54 в предыдущем прогнозе, говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) министерства.

Ведомство также ожидает, что на фоне снижения добычи странами ОПЕК+, в частности Саудовской Аравией, объявившей о добровольном сокращении производства в июле и августе на 1 млн баррелей в сутки (б/с), нефтяные котировки вырастут. К концу года, как отмечается в отчете, цена Brent может увеличиться до $81 за баррель, а в 2024 году котировки достигнут в среднем $84 за баррель.

Цена нефти марки WTI прогнозируется на уровне $74,43 за баррель в 2023 году и $78,51 за баррель в 2024 году.

Минэнерго США рассчитывает, что производство нефти в мире вырастет в 2023 году на 1,2 млн б/с, в основном за счет стран, не входящих в ОПЕК (США, Норвегия, Канада, Бразилия и Гайана). А в 2024 году мировая добыча, согласно прогнозу ведомства, может увеличиться на 1,5 млн б/с преимущественно за счет роста производства в странах ОПЕК.

Кроме того, Минэнерго США понизило прогноз суточной добычи нефти в стране в 2023 году на 50 тыс. баррелей - до 12,56 млн б/с, что на 670 тыс. б/с больше, чем в 2022 году. Ожидаемые объемы добычи в 2024 году составляют 12,85 млн б/с (+80 тыс. б/с к предыдущей оценке).