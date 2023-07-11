ЦБ: спрос на наличные деньги в июне привел к оттоку ликвидности в объеме 0,5 трлн рублей

Из них 0,1 трлн рублей пришлось на 23-25 июня, отметили в регуляторе

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Спрос на наличные деньги в июне вырос, это привлекло к оттоку ликвидности из банков в объеме 0,5 трлн рублей, из них 0,1 трлн руб. пришлось на 23-25 июня. Об этом сообщается в опубликованных материалах Банка России на сайте регулятора.

"Спрос на наличные деньги в июне возрос и привел к оттоку ликвидности в объеме 0,5 трлн рублей, из них 0,1 трлн рублей пришлось на 23-25 июня. Увеличение объема наличных денег в обращении не приводит к проблемам при проведении денежно-кредитной политики. Связанный с этим отток ликвидности Банк России учитывает при определении параметров проведения своих операций с банками", - отмечается в документе.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Финансового конгресса Банка России сообщил журналистам, что Сбер фиксировал краткосрочный рост спроса на наличные 24-25 июня в нескольких регионах, ситуация была контролируемой.