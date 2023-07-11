Воронежский губернатор поддержал создание содружества с ДНР, ЛНР и Ростовской областью

В планах, в частности, наладить взаимодействие в торгово-экономической и инвестиционной сферах

ВОРОНЕЖ, 11 июля. /ТАСС/. Воронежская и Ростовская области, а также Луганская Народная Республика и Донецкая Народная Республика планируют 30 августа подписать соглашение о создании содружества "Донбасс". Губернатор Воронежской области Александр Гусев поддержал его создание, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Планируется подписать соглашение между Воронежской областью, Ростовской областью, Донецкой и Луганской народными республиками для возрождения исторических связей, развития сотрудничества по широкому спектру направлений, а также ускорения процесса интеграции ДНР и ЛНР в экономическое, политическое и правовое пространство Российской Федерации. Подписать соглашение планируется в ходе торжественных мероприятий, приуроченных к 80-летию освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков 30 августа 2023 года. Губернатор Александр Гусев поддержал создание содружества "Донбасс", - говорится в сообщении.

По данным департамента экономического развития Воронежской области, создание содружества возродит исторические связи четырех соседних регионов, поможет их дальнейшему развитию. Планируется взаимодействие в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в промышленной кооперации и предпринимательстве, транспорте и ЖКХ, в строительстве, сельском хозяйстве, науке, образовании, спорте, культуре и так далее.