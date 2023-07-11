Минфин положительно оценил освобождение от НДФЛ доходов по прощенным иностранцами долгам

РБК ранее сообщило, что правительство расширит перечень мер по деофшоризации экономики

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Освобождение от НДФЛ доходов, возникающих при покупке акций или долей в российской компании у нерезидентов, которые прощают образовавшийся долг покупателю, будет способствовать сохранению капитала внутри страны. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина РФ.

"Поправка об освобождении от налогообложения НДФЛ доходов в виде прощенной задолженности перед иностранными лицами будет способствовать снижению фактических выплат денежных средств в пользу иностранных лиц в рамках мер, способствующих сохранению капитала в РФ при переводе активов в Российскую Федерацию, в том числе в связи с введением незаконных санкционных ограничений недружественными странами".

Ранее сегодня издание РБК со ссылкой на проект поправок правительства ко второму чтению масштабного законопроекта с изменениями в Налоговый кодекс сообщило, что правительство расширит перечень мер по деофшоризации экономики. В частности, издание указывало, что правительство планирует освободить от НДФЛ доходы физических лиц - резидентов России, возникающие в ситуации, когда они покупают акции/доли в отечественной компании у нерезидента, и после этого продавец прощает образовавшийся долг покупателю.

Кроме того, издание сообщило, что в законопроекте также содержится положение о продлении действовавшей в 2022 году нормы по освобождению от НДФЛ российских бизнесменов, которые переписали активы с подконтрольных им зарубежных структур в личную собственность.