ФРП выдаст займ в 500 млн рублей пермской компании на расширение производства кабелей

Деньги выдадут под 1%

ТАСС, 11 июля. Фонд развития промышленности России предоставит займ в размере 500 млн рублей компании "Элка-кабель" на расширение производства кабелей спецназначения. Об этом во вторник сообщил в своем Telegram-канале глава Прикамья Дмитрий Махонин.

"В Перми будет расширено производство кабелей спецназначения. Реализовать амбициозный проект компании "Элка-кабель" поможет Фонд развития промышленности России, предоставив займ 500 млн рублей под 1%. На предприятии начнут работу два новых цеха с уровнем локализации производства порядка 90%. Для нас это более 30 рабочих мест и дополнительные налоговые поступления в бюджет", - написал Махонин, подводя итоги второго дня на "Иннопроме".

Он рассказал и о других проектах. "ВСМПО-Ависма" инвестирует 100 млн рублей в строительство нового корпуса техникума и общежития для студентов в Березниках. Всего в этом проекте будут участвовать четыре предприятия Верхнекамья. Обновление техникума поможет решить вопрос дефицита кадров технических и инженерных специальностей.

Также Махонин написал, что обсудил с торгпредом России в Индии участие делегации Прикамья совместно с промышленниками в Индийской энергетической неделе и провел переговоры с коллегами из Белоруссии. "Минскую сторону заинтересовала продукция прикамских предприятий, те же электродвигатели "Новомета", про которые рассказывал вчера. Договорились о новых бизнес-миссиях", - отметил Махонин.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В 2023 году мероприятие проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема выставки - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной - партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.